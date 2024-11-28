中國U21男足將於12月舉行集訓

（圖源：新華網） 中評社北京11月28日電／據新華社報導，中國足協27日宣布，中國U21國家男子足球隊將於12月在海口進行集訓。



中國足協當日發布公告表示，為備戰2025年U23亞洲杯預選賽及2026年名古屋亞運會，經隊伍教練組研究、中國足球協會批准，中國U21國家男子足球隊定於2024年12月1日至15日赴海南省海口市組織集訓並參加熱身賽。



這是U21國家男足2024年組織的第四期集訓，主教練安東尼奧·普切此次共召集30名球員參加。