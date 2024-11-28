趙樂際對西班牙進行正式友好訪問

11月23日至27日，應西班牙眾議長阿門戈爾邀請，全國人大常委會委員長趙樂際對西班牙進行正式友好訪問。這是11月25日，趙樂際在馬德里會見西班牙國王費利佩六世。（來源：新華網） 中評社北京11月28日電／據新華網報導，應西班牙眾議長阿門戈爾邀請，全國人大常委會委員長趙樂際11月23日至27日對西班牙進行正式友好訪問，在馬德里分別會見西班牙國王費利佩六世、首相桑切斯，同參議長羅蘭、眾議長阿門戈爾分別舉行會談。



會見費利佩六世時，趙樂際首先轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。趙樂際表示，中西友好源遠流長、歷久彌堅。2018年，習近平主席成功對西班牙進行國事訪問，兩國關係進入高水平發展的新階段。中方願同西班牙一道，傳承和弘揚傳統友誼，理解並尊重彼此核心利益和重大關切，推動各領域交流合作不斷取得新成果，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，實現共同發展繁榮。



費利佩六世請趙樂際轉達對習近平主席的誠摯問候。他表示，近年來，兩國元首交往密切，西中關係健康穩定發展。明年是西中建立全面戰略夥伴關係20周年。西班牙願進一步加強同中方在貿易投資、新能源、氣候變化、文化教育、語言推廣等領域合作，為雙邊關係發展注入新動力。



會見桑切斯時，趙樂際表示，西班牙是中國在歐洲的重要戰略夥伴。中方感謝西班牙長期恪守一個中國原則，願同西班牙傳承友好、鞏固互信、開放合作，深化經貿、投資、人文、旅遊等方面合作，打造在電動汽車、清潔能源、先進材料、綠色、數字等領域合作增長點，為企業提供公平、安全、非歧視、可預期的營商環境。中國始終將歐洲作為中國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，願以中西關係高水平發展助力中歐關係行穩致遠。



桑切斯表示，西班牙恪守一個中國政策。歡迎中國企業來西投資興業，希望雙方繼續拓展雙邊貿易、電動汽車、農產品、文化、體育等領域合作。西願在歐盟內部發揮積極作用，推動歐中關係更好發展；同中方加強國際和多邊事務協調，捍衛國際法權威，共同維護世界和平穩定。