我國醫療機構檢查檢驗結果互認“出實招”

中評社北京11月28日電／據新華社消息，超聲、X光、血常規……剛做的檢查檢驗，換一家醫院卻不算數。看同一種病，在不同醫院，要重復檢查檢驗，令不少患者煩惱，也加重了負擔。



改善就醫體驗“出實招”！



國家衛生健康委、國家發展改革委、財政部等7部門11月27日公布《關於進一步推進醫療機構檢查檢驗結果互認的指導意見》：



到2025年底，各緊密型醫聯體（含城市醫療集團和縣域醫共體）實現醫聯體內醫療機構間全部項目互認，各地市域內醫療機構間互認項目超過200項。



到2027年底，各省域內醫療機構間互認項目超過300項；京津冀、長三角、成渝等區域內醫療機構互認項目數超過200項。



到2030年，全國互認工作機制進一步健全完善，檢查檢驗同質化水平進一步提高，結果互通共享體系基本建立，基本實現常見檢查檢驗結果跨區域、跨醫療機構共享互認。



醫療機構檢查檢驗結果互認的“小方便”，關係著群眾就醫體驗的大提升。



隨著結果互認，患者可以最大限度避免重復檢查，不僅節約就醫時間，也減少了不必要的支出。



不同醫療機構的檢查檢驗標準不一、水平不一，如何保障醫療質量，讓結果能互認、敢互認？醫改惠民背後，有大量“看不見”的基礎支撐。

