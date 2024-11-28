我國進一步鞏固分級診療格局　增服務連續性

中評社北京11月28日電／據新華社消息，記者27日從國家衛生健康委瞭解到，國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥局綜合司和國家疾控局綜合司近日聯合印發《關於加強首診和轉診服務 提升醫療服務連續性的通知》，旨在進一步鞏固基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療格局，提高群眾看病就醫獲得感。



加強首診和轉診服務，提升醫療服務連續性，是促進分級診療體系建設的重要舉措。通知從完善首診負責制、明確轉診服務規則、加強醫療機構轉診服務和管理、落實雙向轉診機制、依托信息平台提供轉診服務、促進醫療服務體系協同等6方面明確主要任務。



通知要求，接診醫師要按照臨床診療指南、規範，為患者提供疾病診療服務。對於需要在機構內診間轉診或病情超出本機構醫療服務能力或可在下級醫療機構接續治療的患者，經患者知情同意後，接診醫師應將患者轉診需求上傳至本機構負責患者轉診服務的職能部門，提供轉診服務。



通知還要求，推進醫聯體內住院服務一體化管理，上級醫院主動為急性病恢復期、術後恢復期、急危重症穩定期、疾病康復期等患者提供下轉服務，經患者知情同意後，轉診至有條件的成員單位接續治療和康復，並通過定期聯合查房、遠程會診等方式指導後續治療。



根據通知，到2025年底，緊密型醫聯體（包括城市醫療集團和縣域醫共體）內建立順暢的雙向轉診制度；以地級市為單位，建立醫療機構間轉診制度，方便患者在市域內轉診。到2027年，在省域內建立醫療機構間順暢的轉診制度，暢通患者省域內轉診。到2030年，分級診療體系發揮有效作用，為患者提供系統連續、公平可及的醫療服務，形成規範有序的就醫格局。