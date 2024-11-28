擴大免簽成中國不斷擴大開放“政策名片”

中評社北京11月28日電／日前，中國宣布擴大免簽最新政策，新增9國入境免簽。至此，入境免簽增加至38國。同時，免簽停留期限自現行15日延長至30日。



免簽政策紅利進一步釋放，成為外國遊客來華旅遊的“流量密碼”、中國不斷擴大開放的“政策名片”。



免簽國家範圍持續擴大



為進一步便利中外人員往來，中國決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。



中國還決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。



優化免簽政策的消息公布後，很快，在攜程海外平台歐洲站點、日本站點，中國相關目的地搜索熱度環比分別增長65%、112%。尤其，從日本多地直飛國內目的地的航班熱度大漲。



北馬其頓媒體刊文說，中國是世界最迷人的目的地之一，以其豐富的歷史、文化和現代經濟進步而聞名。克羅地亞日報網以“中國給克羅地亞公民帶來好消息”為題報導了免簽消息。



外交部領事司負責人童學軍在11月22日的國務院政策例行吹風會上介紹，一年以來，中國同新加坡、泰國等6個國家簽署互免簽證協定，目前已同25個國家實現了全面互免。截至目前，同157個國家和地區締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定。

