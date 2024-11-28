全國水利系統“雙先”表彰大會在京召開

中評社北京11月28日電／據新華社消息，11月26日，全國水利系統先進集體、先進工作者和勞動模範表彰大會在京召開。水利部黨組書記、部長李國英出席會議並講話。人力資源社會保障部副部長俞家棟出席會議並宣讀兩部的表彰決定。水利部副部長王道席、朱程清、王寶恩出席會議，副部長李良生主持會議。



為表彰先進、樹立典型，激發水利系統廣大幹部職工幹事創業熱情，人力資源社會保障部、水利部對全國水利系統先進集體、先進工作者和勞動模範進行表彰，授予北京市城市河湖管理處三家店管理所等100個單位“全國水利系統先進集體”稱號，授予霍風霖等209名同志“全國水利系統先進工作者”稱號，授予畢東宇等9名同志“全國水利系統勞動模範”稱號。會上，97名先進集體、先進工作者和勞動模範代表依次上台領獎，3名受表彰代表作交流發言。



會議指出，黨的十八大以來，在習近平總書記掌舵領航下，在習近平總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和關於治水重要論述科學指引下，全國水利系統加快構建水旱災害防禦體系、實施國家水網重大工程、復甦河湖生態環境、推進數字孿生水利建設、建立健全節水制度政策、完善體制機制法治管理，廣大水利幹部職工拼搏奮鬥、苦幹實幹，匯聚並依靠全社會各方面力量，水利事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。這次受到表彰的先進集體、先進工作者和勞動模範，是水利幹部職工的優秀代表，他們身上充分體現了對黨忠誠、為民服務的赤膽忠心，迎難而上、勇挑重擔的使命擔當，求真務實、改革創新的執著追求，艱苦奮鬥、甘於奉獻的寶貴品格。



會議強調，廣大水利幹部職工要認真貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記治水思路和關於治水重要論述精神，進一步深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅定不移沿著習近平總書記指引的方向推進水利工作。要以先進為榜樣，以典型為標杆，激發“擼起袖子加油幹、風雨無阻向前行”的精神狀態，永葆愛黨為黨的絕對忠誠，站穩造福人民的根本立場，扛牢水利高質量發展的時代使命，練就善作善成的過硬本領，築牢廉潔自律的堅固防線，為推動水利高質量發展、保障我國水安全作出新的貢獻。