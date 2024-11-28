西班牙東部一工廠發生爆炸3人死亡

中評社北京11月28日電／據新華社消息，西班牙東部巴倫西亞自治區阿利坎特省一工廠27日發生爆炸事故，造成3人死亡。



阿利坎特省消防部門發布消息說，該省伊維鎮一家生產聚苯乙烯的工廠當天中午發生鍋爐爆炸，造成工廠屋頂和部分墻體倒塌，數人被困在廢墟下。



當地緊急情況部門說，有3人在事故中死亡，另有7人受傷。救援人員仍在全力搜尋失蹤者。



巴倫西亞自治區政府說，爆炸發生時工廠內共有39人。爆炸具體原因仍在調查中。