王東峰出席非洲國家駐華使節“進政協”活動

中評社北京11月28日電／據新華網報導，全國政協副主席兼秘書長王東峰27日在京出席非洲國家駐華使節“進政協”活動並致辭，圍繞“凝心聚力 命運與共”主題，宣介中共二十屆三中全會精神，共促中非合作論壇北京峰會成果落實。41個非洲國家的駐華使節參加。