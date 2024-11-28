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王東峰出席非洲國家駐華使節“進政協”活動
http://www.CRNTT.com   2024-11-28 11:37:06


　　中評社北京11月28日電／據新華網報導，全國政協副主席兼秘書長王東峰27日在京出席非洲國家駐華使節“進政協”活動並致辭，圍繞“凝心聚力　命運與共”主題，宣介中共二十屆三中全會精神，共促中非合作論壇北京峰會成果落實。41個非洲國家的駐華使節參加。

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