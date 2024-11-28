俄央行宣布年底前暫停在國內市場購匯

中評社北京11月28日電／據新華社消息，俄羅斯中央銀行27日宣布，將從次日至今年年底暫停在國內市場購買外匯。



俄央行當天發布消息說，自本月28日至年底，央行將在預算規則框架內停止在國內市場購買外匯，以減少金融市場的波動，推遲的外匯購買計劃將於2025年實施。另外，央行將繼續在國內市場開展與國家福利基金掛鈎的外匯銷售業務。



27日早些時候，國際外匯市場俄羅斯盧布對美元匯率跌破110比1，盧布對歐元匯率跌破115比1，均達到2022年3月以來最低水平。俄央行宣布暫停購買外匯後，盧布開始走強。