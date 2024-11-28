王滬寧主持召開全國政協主席會議

11月27日，政協第十四屆全國委員會第二十八次主席會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。（來源：新華網） 中評社北京11月28日電／據新華網報導，政協第十四屆全國委員會第二十八次主席會議27日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示精神。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，堅持圍繞中心、服務大局，發揮專門協商機構作用，緊扣中國式現代化目標任務獻計出力，助推黨和國家重大決策部署落地見效。要深入學習貫徹習近平總書記關於數字中國建設的重要論述，圍繞新時代數字中國建設和網信事業發展的新形勢新要求，組織政協委員深度協商議政，持續推進數字政協建設。要深入學習貫徹習近平總書記對社會工作作出的重要指示精神，加強對社會工作重大問題的分析研判，有效發揮政協協商在推進社會治理中的獨特作用。



會議聽取關於全國政協十四屆二次會議重點提案督辦情況的匯報，書面審議全國政協2024年民主監督工作情況報告。王滬寧表示，要堅持和加強黨對提案工作的領導，以提高提案質量為基礎，更好發揮提案在反映社情民意、促進科學民主決策、廣泛凝聚共識等方面的作用。要組織開展民主監督工作，把握協商式監督定位，著重圍繞中共中央重大方針政策和改革舉措貫徹落實情況開展民主監督。



會議書面審議政協全國委員會辦公廳關於2024年組織開展協商議政活動、全國政協委員視察考察工作、調查研究工作、理論研究工作、委員讀書活動和反映社情民意信息工作等情況的報告。