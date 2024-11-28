納扎羅夫：中國全球治理觀維護全球南方利益

中評社北京11月28日電／二十國集團里約熱內盧峰會近日舉行，中方在峰會上全面系統闡釋中國的全球治理觀。烏茲別克斯坦科學院國家與法律研究所高級研究員拉夫尚·納扎羅夫在接受新華社記者專訪時表示，中國的全球治理觀基於公平原則，尊重各國的獨立發展權和多樣化需求，為全球治理體系改革注入新活力，有助於維護全球南方共同利益。



納扎羅夫說，多年來，中國一直倡導建立一個開放包容的全球經濟體系，主張在全球化進程中尊重各國多樣化需求，致力於推動以公平為原則的多極化世界發展。中國的全球治理觀尤其重視發展中國家權益。通過共建“一帶一路”倡議等多邊合作平台，中國支持全球南方國家在經濟、科技和社會發展中實現公平增長，這也為發展中國家參與全球經濟治理創造更多機會。



納扎羅夫指出，全球發展倡議為發展中國家提供了一條互利共贏的合作新路徑，有助於縮小全球發展差距。



中方在峰會上還宣布支持並加入巴西倡議成立的“抗擊饑餓與貧困全球聯盟”。納扎羅夫表示，中國已經實現8億貧困人口全部脫貧，為全球減貧事業做出重要貢獻。中國在減貧方面的成就基於經濟發展與社會保障的協調統一。中國不僅大力發展基礎設施，還通過完善教育、醫療和職業培訓體系，為貧困人口創造了長期自我實現的機會。這一成就對實現聯合國2030年可持續發展議程起到極大推動作用，展現了一種多樣化且系統性的減貧模式，為其他國家消除貧困提供了實踐範例。



納扎羅夫高度評價中國在推動完善二十國集團合作機制方面所發揮的積極作用。“中國在二十國集團框架內積極推動國家間宏觀經濟政策協調，促進發達國家與新興經濟體肩負起各自責任。中國不僅推動數字經濟、綠色發展和金融改革等領域的合作，還倡導創新驅動發展，強調科技創新和數字化在全球經濟復甦中的關鍵作用。這些主張在完善二十國集團合作機制方面發揮了重要作用。”



來源：新華社