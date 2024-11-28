國際觀察：黎以停火協議能否帶來地區和平？

中評社北京11月28日電／據新華社報導，以色列安全內閣26日舉行會議，以10比1的投票結果批准了與黎巴嫩真主黨的停火協議。協議定於當地時間27日凌晨4時生效。



分析人士指出，停火協議此時出台，符合以色列、真主黨、美國等各方利益。雖然協議能為黎以雙方帶來暫時和平，但如何落實面臨許多不確定性，地區局勢能否真正恢復穩定、加沙地區能否實現停火都充滿挑戰。



多方歡迎停火協議



據媒體報導，美國總統拜登26日發表講話表示，他已與以總理內塔尼亞胡和黎巴嫩總理米卡提通電話，確認以黎兩國政府已接受停火協議。



根據媒體披露的停火協議內容，真主黨及所有黎武裝團體承諾不對以色列發動任何攻擊，以停止對黎境內的軍事打擊，但黎以兩國均保有自衛權；黎軍隊和國內安全部隊將是被授權在黎南部攜帶武器或部署部隊的實體；以方將在60天內逐步撤出黎巴嫩南部，並就邊界問題展開間接談判，力求達成國際公認的邊界劃定。黎以雙方還將建立一個委員會，並與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊合作，監督協議執行情況。



據黎巴嫩國家通訊社報導，米卡提歡迎以色列與真主黨實現停火。他表示，黎巴嫩軍隊將在南部地區加強存在，與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊緊密合作。他呼籲國際社會督促以色列遵守停火協議，撤出其占領的所有地區。



黎巴嫩真主黨政治委員會副主席馬哈茂德·卡邁提在接受半島電視台採訪時說，他們將審查協議以評估其內容是否與黎巴嫩政府的談判立場一致。卡邁提說：“我們當然希望結束（以色列）侵略，但不能以犧牲黎巴嫩國家主權為代價。”

