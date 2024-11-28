91種新藥進醫保　新版醫保藥品目錄發布

中評社北京11月28日電／據新華網報導，國家醫保局11月28日召開新聞發布會，發布新版國家醫保藥品目錄調整情況。本次調整共新增91種藥品，包括腫瘤用藥、糖尿病等慢性病用藥、罕見病用藥、抗感染用藥、中成藥、精神病用藥等。同時，調出43種臨床已替代或長期未生產供應的藥品。



自成立以來，國家醫保局已連續7年開展醫保藥品目錄調整工作。本次調整後，目錄內藥品總數將增至3159種，腫瘤、慢性病、罕見病、兒童用藥等領域的保障水平得到提升。新版國家醫保藥品目錄將於2025年1月1日起實施。

