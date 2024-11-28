何立峰會見日本關西經濟界訪華團

中評社北京11月28日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰27日在人民大會堂會見日本關西經濟界訪華團。



何立峰表示，中國正深入貫徹落實中共二十屆三中全會精神，進一步全面深化改革，堅定推進高水平對外開放。中日產業鏈供應鏈深度交融，擁有廣泛共同利益和合作空間。希望日本關西經濟界持續把握中國發展機遇，深化務實合作，實現互利共贏。



日本關西經濟界訪華團團長松本正義和共同團長鳥井信吾高度讚賞中國經濟社會發展成就，表示願為兩國互利合作貢獻更多成果。