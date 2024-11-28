兩辦部署降低全社會物流成本

中評社北京11月28日電／據新華網報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，從全局和戰略高度對有效降低全社會物流成本作出部署。



物流是實體經濟的“筋絡”，貫通一二三產業，是助力生產、促進消費、暢通雙循環、參與國際競爭的現代服務體系。



國務院發展研究中心市場經濟研究所原所長王微表示，有效降低全社會物流成本，可以帶動全社會提高經濟運行效率，為提升產業核心競爭力乃至國民經濟整體競爭力提供重要的基礎支撐作用。同時，有利於加快建設國際物流體系，為保障國家經濟社會發展提供可靠的安全支撐。



黨的十八大以來，隨著經濟平穩增長，政策持續發力，現代物流提檔升級，我國社會物流總費用與國內生產總值的比率已由2012年的18%降到2023年的14.4%。行動方案提出，到2027年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右。



如何看待這個目標？



“經過努力，實現該目標後，我國每年可節約物流成本約1萬億元，這也將轉化為企業的實際利潤。”中國物流與採購聯合會副會長賀登才說。



實現這個目標，非一日之功。



行動方案明確了5方面20項重點任務，包括深化體制機制改革、促進產業鏈供應鏈融合發展、健全國家物流樞紐與通道網絡、加強創新驅動和提質增效、加大政策支持引導力度等。