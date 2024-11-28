美國就業市場走向或受兩種相對強弱因素影響，美聯儲政策短期“觀望”意願或提升，中長期則可能加快減息步伐。（大公報） 中評社香港11月28日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析認為，今年以來，美國就業市場持續受到廣泛關注。非農數據頻繁下修，除月度調整外，2023年4月至2024年3月間的年度非農就業人數（即非農業部門雇用人數）初步下修約81.8萬個，為15年來最大幅度。非農數據與失業率（即失業但仍在積極尋找工作的人數占總勞動力的百分比）亦呈現出較大差異，對解讀美國就業市場及據此預判美聯儲政策走向帶來了信號干擾。



由於企業調查所得的非農數據與家庭調查所得的失業率在兼職者、非法移民、農業工人、非領薪者等方面的統計方法存在差異，令就業指標之間出現矛盾。具體來說，兼職者在企業調查中會被重復計入而令非農就業人數被高估；非法移民難以被家庭調查覆蓋、引致失業率未能反映疫情後大幅增長的非法移民，但多計入了農業工人及非領薪者。此外，抽樣調查回復率下降、不同數據之間季節性調整方法的差異等也帶來一定誤差。



就業市場緩步降溫 呈一定韌性



對非農數據、失業率進行統計調整，並結合就業和工資季度普查（QCEW）進行校准後，綜合估計2024年前9個月月均真實新增就業人數約15萬至17萬人，介乎於調整前企業調查的18.8萬人及家庭調查的7.6萬人。經統計調整的數據顯示，美國就業市場正緩步降溫，目前仍呈一定韌性。



總體來看，疫情及2022年以來的加息周期對美國就業市場帶來系統性衝擊，主要包括：部分勞動力永久離場，疫情後永久性失業占比高於疫情前，導致勞動力參與率下降；並出現高齡人士減少、移民勞動力增加、低教育程度工人占比下降等結構性特徵。在就業市場的“新常態”下，失業率中樞或較此前提高。綜合預估中長期美國失業率可能趨向高失業率的新平衡，中性預期下2025年美國失業率或有所提升。



短期政策數據依賴特徵明顯



相應地，美聯儲短期貨幣政策或呈更明顯的數據依賴特徵，中長期傾向受新政府政策落地節奏及效果、新一輪技術創新的商業效益等因素綜合影響。展望2025年，一方面新任總統特朗普限制移民的政策傾向可能抑制勞動力供應，從而加劇勞動力市場的緊張狀態、降低失業率，但另一方面新成立的政府效率部旨在削減政府開支、提高政府績效，擬裁減政府雇員，此舉預計會減少部分就業需求、推升失業率，未來就業市場走向或受兩者相對強弱影響。面對各種不確定性，美聯儲政策“觀望”意願或提升，中長期看，若特朗普政府政策引起勞動力市場顯著放緩，美聯儲則可能加快減息步伐。