“兩新”政策發力　汽車回收產線有點忙

中評社北京11月28日電／據新華網報導，車上放一輛，車後拖一輛，在中再生洛陽再生資源開發有限公司3號門，拖載著報廢汽車的卡車有序進入拆解車間。在這裡，報廢汽車將被以全新方式加以利用。



車間內，各種設備滿負荷運轉，“哢哢”聲此起彼伏。車門、輪轂、蓄電池、發動機……零件被一一拆解下來，由工人分類存放，隨後各自去往新的地方——車輛的鋼材料，經由機器再次拆解破碎後，被送至鋼廠再利用；舊輪胎回收後送至下游企業，用於生產橡膠顆粒；性能較好的發動機，將送至工廠，依據國家標準開展改造翻新……



“今年自實施利好政策以來，很多車主選擇將舊車報廢銷戶，購買新車，整理好相關票據便可領取到補貼。”中再生洛陽再生資源開發有限公司副總經理鄭應輝說。



鄭應輝說的“利好政策”，是指國家出台的一系列汽車以舊換新政策措施，其中明確，推動汽車報廢更新和個人消費者乘用車置換更新，對按照規定進行汽車以舊換新的消費者予以補貼。河南省同步實施汽車以舊換新工程，促進汽車梯次消費、更新消費。



政策激發了消費者以舊換新熱情，也讓中再生這樣的報廢汽車回收拆解企業生產線更加忙碌。中再生報廢汽車事業部副經理王功獻介紹，截至11月上旬，中再生共收購報廢機動車1萬餘輛，與去年同期相比增長近七成。



在報廢車銷戶查驗區，車主張耀珅將舊車開到地磅上。企業依據實際過磅重量，結算報廢車輛殘值款。根據舊車質量，一般會按照每噸2000元左右的價格支付給車主。



“老車開了十幾年，耗油量越來越大，一直想換台新能源汽車。正好趁著現在有以舊換新政策，趕緊把老車報廢，購買新車。補貼政策很給力，預計又能省下2萬元。”約莫半小時，銷戶查驗等手續辦妥後，張耀珅的舊車和其他舊車一起，被拉進了拆解車間。