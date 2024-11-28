放寬按揭減息　樓價月升0.6%終止五連跌

施政報告放寬按揭成數及新投資移民安排，皆有助刺激豪宅的需求。（大公報） 中評社香港11月28日電／10月施政報告放寬按揭成數及新投資移民安排為樓市加甜，加上減息等利好因素刺激，樓價展現上升動力。據差餉物業估價署數據顯示，10月全港私人住宅樓價指數回升至290.1，按月升0.62%，終止五連跌，按年則跌9.91%，今年首10個月，樓價累跌6.81%。展望後市，業界認為樓價已確認見底回升，樓市基礎因素不變，11月指數有望延續升勢，第四季樓價料有力升3%；在資金推動下，豪宅料可跑贏大市，明年有10%升幅。



大公報報導，差估署公布，以單位類型分類，A、B及C類（100平米以下）中小型單位樓價指數按月反彈，最新報291.4點，按月升0.62%，按年跌9.87%，首10個月累跌6.78%；D及E類（100平米或以上）大型單位樓價指數報265.9點，按月微升0.18%，按年跌7.25%，首10個月累跌5.2%。整體而言，比較2021年9月的歷史高位398.1點，樓價累積跌幅仍達27.13%。



豪宅需求增 或可跑贏大市



長實營業部首席經理郭子威表示，本港進入減息周期，整體私宅成交量平穩回升，買家入市意欲增強。樓價已確認見底回升，在資金推動下，投資者積極入市。另一方面，施政報告放寬按揭成數及新投資移民安排，皆有利豪宅的需求，料豪宅可跑贏大市，明年有10%升幅。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，樓市基礎因素不變，如息口向下、租金回報向上、供平過租情況越見明顯，二手成交量維持暢旺，相信11月差估署指數將延續升勢，維持第四季樓價升3%的預測。市場現時較觀望是特朗普上任後的貿易政策，特區政府或需要更多刺激經濟措施，以穩定中美關係變化所帶來的衝擊。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮則預期，年底前樓價傾向平穩慢升，因為一手新盤貨源仍然十分充裕，發展商繼續採取先求量的推盤策略，令二手樓價難以大升。倘年底前樓價能按月各升0.5%，則今季可按季微升1.63%，帶動全年樓價跌幅略為收窄至5.88%。



旺季完結 租金指數回落0.3%



此外，同期私人住宅租金指數回落至194.9，按月跌0.31%，為8個月來首錄跌幅，反映暑假租務高峰期暫告一段落。而按年則升5.12%。今年首10個月，私人住宅租金指數升4.78%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，受到租務旺季完結的影響，租金指數自今年2月後首次錄跌幅，導致10月出現“樓價升、租金跌”情況；然而，若以今年首10個月計算，租金依然累升約4.7%，而觀樓價則跌約7%，可見租升價跌的情況未有改變，有關罕見格局將連續兩年出現。現時租金與歷史高位相當接近，加上本港接連減息下，吸引“租轉買”用家入市；與此同時，租金回報率已上升不少，亦會吸引長線投資者入市，對樓市帶來正面作用。