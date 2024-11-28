朱雀二號改進型遙一運載火箭發射成功

11月27日10時00分，朱雀二號改進型遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，將搭載的光傳01、02試驗星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。（來源：新華網） 中評社北京11月28日電／據新華網報導，11月27日10時00分，藍箭航天朱雀二號改進型遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區·藍箭航天液氧甲烷火箭發射工位點火升空，將搭載的光傳01、02試驗星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。



朱雀二號改進型遙一運載火箭採用兩級構型，各級均使用液氧甲烷推進劑。全箭長度47.3米，箭體直徑為3.35米，整流罩最大直徑3.35米；起飛質量219噸，起飛推力282噸，500公裡太陽同步軌道運載能力為4噸。火箭二子級採用新研模塊，即單層共底貯箱及隧道輸送管方案，縮短了子級長度並實現箭體減重。火箭一子級採用4台天鵲12液氧甲烷發動機並聯，二子級採用單台真空推力為85噸的天鵲15A液氧甲烷發動機，同時配備一套雲鵲輔助動力系統，用於實現火箭末子級的精確調姿、末速修正、推進劑沉底、變軌、離軌等功能。



朱雀二號改進型運載火箭由藍箭航天自主研製，在朱雀二號中型液氧甲烷運載火箭技術基礎上進行了全面優化和改進。該火箭是國內首款採用全過冷加注的雙低溫液體運載火箭，並採用國內首創的液體運載火箭雙低溫單層共底貯箱。天鵲15A發動機採用國內首創大尺寸高精度鈮合金噴管加工製造技術。另外，本次任務實現了多項技術創新，是國內運載火箭首次採用基於概率的大風區飛行載荷計算方法、級間分離取消正推火箭方案，以及火箭滑行段推進劑間歇沉底方案。



據悉，未來兩年，藍箭航天兩款朱雀系列運載火箭朱雀二號、朱雀三號將進入穩步運營和商業化發射階段。