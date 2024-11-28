多地加速落地　人工智能激活千億教育市場

中評社北京11月28日電／據新華網報導，河南要求實施教育等重點行業人工智能應用示範；北京要求到2025年，打造100所人工智能應用場景標杆學校；上海要求推進教育領域人工智能相關硬件建設……近期各地紛紛加快了人工智能在教育領域的落地應用步伐。業內人士表示，人工智能在教育領域具有廣闊的應用空間，不僅可以提高教學效率和質量，也有望作為技術牽引，進一步激活千億級別智慧教育賽道。



在大連瓦房店市第七初級中學，錯題不再需要學生手抄整理，大模型可以實現學生錯題的針對性推送和輔導；在浙江寧海海亮學校，老師們可以通過一體機、電腦端、手機端隨時隨地記錄學生的日常表現，系統根據記錄生成獨一無二的學生智能畫像，通過綜合得分、五育雷達圖以及成長趨勢線等多元化方式呈現孩子全面發展的清晰圖景。



“瓦房店2023年確立在全市推廣智慧教育，並於今年正式投入使用。從收到的反饋來看，教師普遍認為大模型在幫助提高教學效率方面效果顯著，特別是可以實現自動批改作業和學生信息匯總等書面工作，大大節約了時間精力。未來我們也將攜手科大訊飛等相關企業，進一步推動人工智能在教育領域的應用落地。”瓦房店市教委相關負責人告訴記者。



人工智能在教育領域的落地應用正在加速。科大訊飛股份有限公司副總裁周佳峰在接受記者採訪時表示，目前訊飛的教育大模型已經在超過5萬所學校進行試點應用落地，智慧課堂在全國覆蓋了1400萬師生。



各地也在積極推動人工智能在教育領域應用落地。不久前，北京發布《北京市教育領域人工智能應用工作方案》，提出到2025年，打造100所人工智能應用場景標杆學校。河南也在《關於印發河南省推動“人工智能＋”行動計劃》中提出，實施醫療、教育等重點行業人工智能應用示範，重點發展智能化教育、智能教育管理、智能教育評價等應用場景。