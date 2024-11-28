我國加快推進算力技術標準化建設

中評社北京11月28日電／據經濟參考報報導，近年來大模型等通用人工智能正在引領全球新一輪產業變革，加速智能時代到來，算力越來越成為重塑人類社會生產生活方式的關鍵基礎底座。在近日於上海舉行的2024年國際算力標準與應用研討會上，專家表示，標準是算力技術創新成果的轉化，更是築牢算力產業生態的關鍵途徑。在穩住算力產業“硬實力”的同時，更要深耕算力產業“軟實力”，未來應繼續堅持技術創新驅動，發揮標準引領支撐作用，共同構建開放、協同、創新的算力產業新生態。



算力產業迎新一輪發展熱潮



作為支撐數字經濟發展的基石，算力產業不僅引領著經濟轉型升級，也將在培育新動能、激發新活力方面發揮著不可替代的作用，全球正迎來新一輪算力產業發展熱潮。



中國工程院院士鄔賀銓表示，生成式AI正推動算力發展與應用。目前，全球訓練算力仍占據主流，但我國的智能算力已由推理算力主導。國際數據公司在2023年預測，到2027年中國智能算力中，推理算力占比將上升到72.6%。預計到2025年，中國AI服務器公有雲的占比將超過50%。在算力上雲方面，中國規上企業上雲比例已經達到80%。AI手機、AI電腦、AI XR與空間計算、車端與雲端算力協同等應用，都將驅動算力產業發展。



隨著算力需求指數級增長，數據中心建設迎來熱潮。據業界統計，2024年上半年，全國已經建設和正在建設的智算中心超過250個，2024年上半年智算中心招投標相關事件791起，同比增長高達407%；已有超20個城市建設了智算中心。截至5月底，全國規劃具有超萬張GPU集群的智算中心已有十多個。



智能算力正在成為我國算力競爭主賽道。根據《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，2023年我國算力總規模達到230EFLOPS，智能算力占比30%；2025年我國算力總規模將達到300EFLOPS，智能算力占比將達到35%。目前，我國正加緊構建“全國一體化算力網絡”，推動建設中國式現代化數字底座。



工業和信息化部信息通信發展司副司長曲華鋒表示，為共同把握數字發展的時代機遇，算力產業界應從共築數字發展底座、共享創新技術經驗、共建算力產業生態、共謀互信互利發展等多個方面提升發展水平。