海洋公園轉型見效　收入創五年新高

海洋公園今日公布2023／24財政年度業績。（大公報） 中評社香港11月28日電／大公報報導：海洋公園今日公布2023／24財政年度業績。據瞭解，公園總收入和入園人次分別錄得四成和三成三的增長，兩者皆創五年新高；扣除政府資助、折舊和減值撥回，公司的經營虧損淨額較上年度減少30%，全年錄得淨虧損約7000萬元。有學者分析，海洋公園正在轉型，配合訪港旅客持續上升，經營狀況可望持續改善。



隨著旅遊業持續好轉，海洋公園入場人次錄得明顯上升，截至今年6月的上個財政年度，總入場人次按年增長33%，達至314萬；非本地旅客人數增幅更達315%，來自內地訪客上升355%，來自印度及菲律賓的訪客數字升幅強勁，分別按年上升412%及226%。



收入方面，截至今年6月底，公園於2023／24年度錄得11.81億元收入，按年增長41%；門票收入上升54%，商品銷售收入和餐飲收入分別上升27%及32%，每名訪客的人均消費按年上升6%。



開支方面，公園總支出按年升17%至14.8億元，低於收入增長，其中保育開支約四億元，占總支出三成。扣除政府資助、折舊和物業、機器及設備以及使用權資產減值的情況下，公園的經營虧損淨額連續三年收窄，較一年前減少30%，反映業務改善，開源節流措施亦見效。



學者：數據符合預期



值得留意的是，上年度政府總共資助海洋公園約8.5億元，包括針對新冠疫情的資助約5.7億元，以及為期四年、支持海洋公園推展保育及教育工作的2.8億元保育及教育補助。政府在本年度的資助額縮減至2.8億元，繼續支持公園推展保育及教育工作，有關補助額為期四年，將於明年完結。



旅遊學者、職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮昨日向大公報表示，隨著訪港旅客回升，海洋公園的業績數據符合預期，公園近年積極轉型，開拓收入來源，歷險主題區將於2028年開放，加上大熊貓新成員帶動氣氛，提升吸引力，帶動本港整體旅遊效益，入園人次可望持續上升。