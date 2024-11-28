電子煙成吸毒工具　吸健會倡禁管有

中評社北京11月28日電／據大公報報導，衛生署控煙酒辦公室去年1月至今年10月，共進行超過300次水煙執法行動，發出約230張定額罰款通知書，及向20間酒吧及食肆發出130張傳票，在協助及教唆吸煙罪行的定罪個案中，涉案處所的負責人及員工最高被罰款共2.4萬元。衛生署控煙酒辦公室關注，電子煙有機會成為濫藥和吸毒工具，增加健康風險。吸煙與健康委員會倡議應盡快立法禁止管有電子煙。



家長憂慮電子煙或藏毒品



衛生署控煙酒辦主任封螢引述外國報告指出，大部分毒品均可加入電子煙裝置內，例如大麻、可卡因，及合成毒品，含毒煙彈亦與普通煙彈外形並沒有分別，形容電子煙變相提供一個隨時隨地隱蔽式濫藥的可能性。她又指，新式即棄電子煙較舊式容量更多，可吸食的次數增加，煙液中的尼古丁含量由2%至7%，甚至更高，吸食者未必知道尼古丁吸食量，越吸越多之後便會引致尼古丁依賴。另外，新式電子煙功率輸出提升，加熱煙液時釋放的有毒物質及尼古丁增加，同樣可能加深尼古丁癮。



吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，有家長曾表達憂慮，電子煙的設計令他們分不清是USB記憶體、電子用品，或是電子煙，亦難以識別煙彈中是煙油或毒品。



另外，湯修齊亦提到，不少人對吸食水煙的影響存有謬誤，以為是潮流及較高端的象徵，吸引年輕人及女性吸食。他期望政府盡快立法全面禁止管有電子煙，及全面禁止加入味道的煙草產品。