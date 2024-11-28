海關打擊“太空油”　拘7人包括小學教師

中評社北京11月28日電／據大公報報導，針對新興毒品“太空油”有濫用趨勢，海關近月展開一連串打擊太空油的執法行動，包括在機場使用“拉曼光譜分析儀”快速偵查到8個從印度空運抵港的快件包裹，偷運太空油的主要原料依托咪酯粉末，重16公斤，經加工可制成4.8萬粒太空油煙彈，市值1700萬元。整個行動中，海關又搗破兩個分銷中心及一個存儲中心，檢獲共191粒太空油煙彈及一批電子煙機，拘捕7人。當中一名被捕男子為25歲小學教師，他涉嫌以數千元購買11粒太空油煙彈自用。海關對此表示憤慨，批評為人師表不懂自愛，知法犯法。



署理海關助理關長（情報及調查）黃浩然表示，今次被捕人包括一名小學教師，對此感到憤慨，批評：“為人師表應該以身作則，但男教師不懂自愛，知法犯法。”



經黑市加工可製逾4.8萬粒煙彈



海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康交代案情表示，因應太空油有濫用趨勢，海關對其主要成分依托咪酯的生產地，加強抵港貨物的檢查，並已將依托咪酯的資料加入“拉曼光譜分析儀”的偵測資料庫，能夠快速偵測到貨物是否違禁品或毒品。本月10日、11日及17日，人員透過風險評估及資料分析，查驗8票由印度抵港報稱載有聚合物的快件包裹，最終發現包裹內藏有16公斤依托咪酯粉末，估計經黑市加工可制成逾4.8萬粒太空油煙彈，市值1700萬元。經監控遞送後拘捕2男1女（27至48歲），涉嫌“在沒有許可證輸入物品”及“管有第一部毒藥”罪。



海關提醒市民，依托咪酯屬於藥劑液及毒藥條例管制下的第一部毒藥，濫用會令到身體嚴重受損，甚至會有致命風險。根據法例，非法管有第一部毒藥，一經定罪最高可判監禁2年及罰款10萬元，市民切勿以身試法。