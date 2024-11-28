海洋公園轉型見效　收入創五年新高

中評社北京11月28日電／據大公報報導，海洋公園今日公布2023／24財政年度業績。據瞭解，公園總收入和入園人次分別錄得四成和三成三的增長，兩者皆創五年新高；扣除政府資助、折舊和減值撥回，公司的經營虧損淨額較上年度減少30%，全年錄得淨虧損約7000萬元。有學者分析，海洋公園正在轉型，配合訪港旅客持續上升，經營狀況可望持續改善。



隨著旅遊業持續好轉，海洋公園入場人次錄得明顯上升，截至今年6月的上個財政年度，總入場人次按年增長33%，達至314萬；非本地旅客人數增幅更達315%，來自內地訪客上升355%，來自印度及菲律賓的訪客數字升幅強勁，分別按年上升412%及226%。



收入方面，截至今年6月底，公園於2023／24年度錄得11.81億元收入，按年增長41%；門票收入上升54%，商品銷售收入和餐飲收入分別上升27%及32%，每名訪客的人均消費按年上升6%。



開支方面，公園總支出按年升17%至14.8億元，低於收入增長，其中保育開支約四億元，占總支出三成。扣除政府資助、折舊和物業、機器及設備以及使用權資產減值的情況下，公園的經營虧損淨額連續三年收窄，較一年前減少30%，反映業務改善，開源節流措施亦見效。