國台辦批台方散播“大陸台商撤資”謠言

中評社北京11月28日電／據大公報報導，國台辦發言人陳斌華27日駁斥“台商從大陸撤資、撤廠”相關報導稱，純屬子虛烏有、惡意造謠。他還在介紹近期兩岸經貿交流活動情況時表示，近期舉行了一系列形式多樣、內涵豐富的兩岸經貿交流活動，為台商台企拓展大陸市場，搶抓中國式現代化全面推進的市場機遇，搭建平台、提供便利。



有記者提問稱，據《自由時報》報導，國台辦近期勸阻台商從大陸撤資、撤廠，並要求台商配合新投資策略，協助因應特朗普上任後的經貿衝擊。陸委會稱，大陸強化國安監管、發布懲“獨”司法文件等，在陸台商投資經營風險升高，已加速撤離大陸。



對此，陳斌華表示，相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠。近期，有關方面相繼舉辦台商座談會、產業鏈供應鏈對接會、產業交流會，介紹中國式現代化機遇，支持台商融入新發展格局、參與高質量發展。廣大台商積極響應，踴躍參與，充分證明大陸新一輪改革開放的廣闊機遇是誣蔑抹黑不了的，廣大台商台胞到大陸開拓事業也是欺騙恐嚇擋不住的。



近期兩岸經貿交流活動熱絡，11月3日至6日的第20屆桂台經貿文化合作論壇，11月16日至20日的第16屆海峽兩岸茶業博覽會，11月19日的首屆兩岸服務業大會和第13屆兩岸暨港澳服務業論壇，11月21日的台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會、2024兩岸機械工業交流會等接連舉辦。



陳斌華介紹，第16屆海峽兩岸茶業博覽會，有台灣農會及南投縣、新北市坪林區農會等10餘家島內茶葉行業協會組織143家台企參展，覆蓋台灣14個縣市，台企參展數量、參展面積均創歷屆之最。博覽會期間，累計參展人數29.8萬餘人次，現場交易額3.87億元，其中台灣館交易額1901萬元。