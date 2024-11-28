大陸高校師生團抵台交流

中評社北京11月28日電／據大公報報導，綜合新華社、中通社及台媒消息：此次大陸高校師生應邀赴台交流，是對馬英九先生今年4月率台灣青年學生前往大陸高校交流的回訪。團員來自清華大學、北京大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大陸高校。



大批台民眾提前數小時接機



在桃園機場，大陸高校師生訪問團一行受到台灣各界特別是青年學生的熱烈歡迎，許多人提前幾個小時到機場等候。馬龍身穿淺色西裝現身，現場有接機民眾興奮尖叫，更有圍觀民眾喊著“馬龍再來一球”。



當天下午，大陸師生前往台北市中山女子高級中學交流。馬龍在抵達該校門口時親切地和媒體及粉絲揮手打招呼。



據悉，中山女高是台灣歷史悠久的學校，也是科技教育的領導學校。該校校長張雲棻對媒體表示，此次安排訪問團體驗融入科技元素的體育教學“虛擬高爾夫球場”，這是學校一直在做的課程教學，即使下雨也不影響上課。



晚間，馬英九設宴歡迎大陸師生，並表示希望大陸同學此行能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，“其中一位朋友的名字叫馬英九。”



去年7月，馬英九文教基金會首次邀請大陸師生到台灣進行9天8夜參訪。馬英九表示，當時除了與台灣幾所大學交流，也到知名景點參訪，引發兩岸媒體廣泛報導，獲得台灣民眾的熱烈歡迎和大陸民眾的大力支持，紓緩了兩岸緊張的關係。因此他決定今年再次邀請陸生團訪台。他還邀請大陸學子明年再回來，和他一同參加泳渡日月潭。



訪問團團長、清華大學校務委員會主任、中國科學院院士邱勇表示，此次團中有30名青年學生是第一次踏上寶島台灣，同學們對與台灣青年的交流充滿期待，對在台灣結交新的朋友充滿期待。

