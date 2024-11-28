第二屆全國民族器樂展演閉幕

中評社北京11月28日電／據光明日報報導，11月26日晚，在無錫大劇院歌劇廳，第二屆全國民族器樂展演暨二泉映月·無錫民族音樂匯落下帷幕。



閉幕演出精選了參加展演的12個優秀民間樂種組合，既有無錫民族樂團“清泉絲韵”、中國音樂學院國音雅韵組合、江蘇省戲劇學校“蝶起舞”民樂組合、江南絲竹音樂演奏團等專業藝術院團（校）的器樂組合，也有河北撫寧鼓吹樂團、山西得勝班吹打樂隊、山東棗莊市魯南軟弓京胡組合等來自基層、特色鮮明的樂種組合，還有巴爾魯克組合、亞西力克組合等來自少數民族地區的器樂組合……



演出曲目兼收並蓄，既有《花頭台》《滿堂紅》等彰顯本地風物人文、富有地域特點的作品，也有《中花六板》《四靜板》等展現民族音樂經典代表曲目風采的作品，還不乏《戲》《飛旋的艾特萊斯》等探索傳統民樂創新表達的作品，充分彰顯了民樂藝術在創造性轉化和創新性發展中煥發的勃勃生機。



本屆展演為期9天，來自全國各地的1600餘名藝術家和民樂工作者奉上了14場演出，集中展示了近年來民族樂團創作建設、民間樂種傳承發展等方面取得的優秀成果，現場觀看人數達1.1萬人，平均上座率90%。民族音樂及相關領域專家以“一團一評”“一場一評”的方式，就10台民族管弦音樂會、3台民間樂種組合演出展開了探討交流，分析打磨提升辦法，促進樂團與樂種組合更好發展。



此外，展演創新開展8場“家門口賞民樂”——藝術進基層活動，組織部分參演樂種組合和國內外樂隊走進無錫清名橋廣場、蠡湖之光等有代表性的景區、社區、鄉鎮、產業園開展公益演出，推動優質文化資源直達基層，讓民樂藝術走近群眾，融入百姓生活。