全國少數民族傳統體育運動會上演“大聯歡”

中評社北京11月28日電／據光明日報報導，什麼樣的運動會，會在比賽白熱化的中途休賽一天，讓近萬名運動員、教練員、裁判員一起開一場聯歡會？沒錯，正是第十二屆全國少數民族傳統體育運動會。



11月26日14時許，在海南三亞天涯海角的幸福大道上，身穿各民族服飾的迎賓人員一字排開，微笑地朝每一位來賓揮舞雙手。這是第十二屆全國少數民族傳統體育運動會大聯歡的現場。各省區市代表團的運動員、教練員以及運動會裁判員伴著音樂入場，開心地與迎賓人員擊掌。



草坪上，一個個趣味運動項目吸睛無數，龍舟運動員用椰子打保齡球，民族式摔跤運動員把乒乓球顛進紙杯；沙灘上，不同代表團的運動員合影留念，通過運動會成為朋友的他們用照片記錄下美好的瞬間……總面積超過10平方千米的天涯海角歡聲笑語不斷。



這是一場“走到哪兒玩到哪兒”的大聯歡。“幹了這碗山蘭酒，我們永遠是朋友。”黎族同胞為來賓準備了竹竿舞互動。他們兩兩相對蹲地，雙手執握竹竿。一個白族小夥子被黎族同胞牽起手，在竹竿開合間隙跳起舞來。一不留神，他錯了一拍，踩在竹竿上，惹得圍觀的好友捧腹大笑。



這是一場“走到哪兒唱到哪兒”的大聯歡。舞台下，海南代表團的苗族運動員和北京代表團的滿族運動員自發鬥歌。“請到天涯海角來，這里四季春常在……”“北京歡迎你，為你開天辟地……”一旁江西代表團的運動員打趣道：“海南歡迎我，北京也歡迎我，那我去哪兒好呢？”舞台上，台灣代表團唱響《我們都是一家人》，現場掌聲經久不息。1991年，台灣少數民族同胞首次參加在廣西南寧舉辦的第四屆全國少數民族傳統體育運動會，此後的每一屆，他們都不曾落下，取得了亮眼的成績，與各族同胞結下了深厚情誼。



這是一場“走到哪兒跳到哪兒”的大聯歡。百花民舞場的主持人何甜甜告訴記者：“你們就來晚了那麼幾分鐘，錯過了一段無法復制的精彩表演！”原來，就在循環表演的間隙，路過此地的新疆代表團被現場氣氛感染，申請即興增加一個節目。曲庫里沒有準備他們的音樂，他們就用手機對著主持人的話筒播放歌曲，自信地走向舞台，來了一段歡快的維吾爾族舞，現場氣氛隨之被推向高潮。

