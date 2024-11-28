良渚國際考古中心邀請全球考古學家探尋文明

中評社北京11月28日電／據新華網報導，為更好開展國際學術交流與合作，促進良渚考古研究工作，不斷擴大良渚文化國際影響，良渚國際考古中心26日在浙江杭州正式揭牌，邀請全球考古學家共同探尋文明之光。



良渚國際考古中心是在國家文物局指導下，由浙江省文物考古研究所和杭州良渚遺址管理區管委會共同發起成立。據介紹，中心成立後，將有計劃地組織開展良渚遺址調查、發掘、研究和保護等方面的國際合作，與海內外各學術機構增進交流，共同探索大遺址考古合作新模式。同時，也將聯合國外知名大學和研究機構建立東西方文明比較研究平台，建立起常態合作交流機制。



“良渚國際考古中心是一個國際化平台，也是良渚考古研究不斷加深國際化的一大舉措。”浙江省文物考古研究所科技考古室主任王寧遠介紹，未來良渚國際考古中心會適時推出一些公開課題項目，邀請全球考古學家共同進入到良渚，參與到第一線的工作中。



東京大學教授米田穰自2022年開始擔任浙江省文物考古研究所的特約研究員，他在良渚的具體研究內容包括良渚遺址出土的稻米、動物骨骼和黏土等。米田穰說：“可以預見，還會有更多外國考古專家到良渚參與研究，多元思考也會為我帶來更多學術靈感。”



王寧遠說，通過良渚國際考古中心這一平台，良渚最新考古成果將及時發布，向世界介紹中國特色的考古研究方法，積極走出去和其他文化展開更多、更深入的交流互鑒。