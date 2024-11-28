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俄外交部：俄羅斯已準備好與烏克蘭交換戰俘
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2024-11-28 15:21:16
中評社北京11月28日電／據央視新聞報導，當地時間11月27日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭交換630名戰俘，並啟動後續的戰俘交換籌備工作。
扎哈羅娃表示，俄羅斯方面致力於盡快將戰俘送回，並願意持積極的態度與烏克蘭方面就戰俘交換問題進行對話。
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