中評社北京11月28日電／網評：看清“調研一問就說好”背後的真問題



來源：中國青年報 作者：夏熊飛



記者近期採訪調研時發現，一些地方基層幹部、農村群眾對同一問題的回答“差異巨大”，群眾往往有抱怨，但基層幹部多是“一切都好”。面對各類調研尤其是上級部門調研時，不管正面問，還是反面提，“調研一問就說好”似乎成了一些基層幹部的習慣話術。（《新華每日電訊》11月25日）



部分基層幹部“調研一問就說好”的習慣話術，容易導致問題被掩蓋、矛盾被堆積，最終耽誤問題解決，影響基層群眾獲得感，更有可能會激化矛盾引發重大社會問題。



“調研一問就說好”，當然有個別基層幹部工作能力不強的原因，面對上級部門調研怕“露怯”，因而打腫臉充胖子，只挑好的說。對於這種能力不強、擔當不夠的幹部要及時調整，讓真正想幹事、能幹事的人頂上。



不過，鑒於“說好”現象並非個案，恐怕不能只把板子打在少數基層幹部的身上。問題看似在基層，根子其實還是在走過場的調研上。一些部門組織的調研，有的是為了調研而調研，並非想真正解決問題；有些調研還沒開始，結論就已經先行，而且結果只能是好的。在這樣的調研之下，基層幹部恐怕沒多少說“不好”的機會。



還有基層幹部在過往的調研中，也主動說“不好”，可他們可能會被認為是“刺頭”，不僅下來調研的領導不高興，同級的同事也可能會認為這是在抹黑、抹殺當地的工作成績，甚至是讓別人笑話，畢竟“家醜不可外揚”。這些敢於說真話的基層幹部，後續還可能會被孤立。在這種不良風氣的熏染之下，“調研一問就說好”的人自然只會越來越多。

