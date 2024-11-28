中評社北京11月28日電／網評：給力的反家暴制度讓受害者有底氣說不



來源：中國青年報 作者：任冠青



11月25日是國際消除對婦女暴力日，也被稱為國際消除家庭暴力日。為進一步提高全社會對反家庭暴力的關注和重視，切實維護婦女、兒童等家庭暴力受害者的合法權益，對施暴者、潛在施暴者形成有力震懾，最高人民法院與中華全國婦女聯合會聯合發布了5件反家庭暴力犯罪典型案例。



此次發布的5件案例，有的涉及施暴者因不滿對方起訴離婚預謀殺人，有的聚焦因不堪忍受長期嚴重家庭暴力而殺死施暴人的情況，有的展示了受害者勇於向家庭暴力說“不”的正向示範，充分反映了這類案件的複雜面向。



由於案件起因、作案動機、具體情境的不同，家庭暴力案件的確具有較強的複雜性和多樣性，相關處理也不可一概而論。但越是複雜，越有必要分門別類地進行深入解析，釐清施暴者的法律責任和相應懲處力度，為受害者提供更加全面、充分、及時的保障。這些典型案例的發布，既彰顯了對家庭暴力零容忍的鮮明態度，也為後續司法實踐提供了指導意義。



梳理這些案例的基本案情和裁判結果，可以清晰感受到寬嚴相濟的司法理念貫穿其中。在案例一中，被告人謝某宇不僅時常毆打、辱罵妻子，還因不滿妻子起訴離婚而預謀報復殺人，性質極其惡劣，後果特別嚴重。據此，法院明確其行為已構成故意殺人罪，對其判處死刑。而在案例二中，被告人趙某梅的行為雖構成故意殺人罪，但考慮到其長期遭受家庭暴力，身心嚴重受損，不堪忍受憤而傷害、殺害施暴者等因素，法院也依法認定其故意殺人“情節較輕”，予以從寬處罰。寬嚴相濟、罰當其罪的原則，避免了簡單“一刀切”造成的不當誤判，使相關判決更加合理、有度。



此次發布的典型案例，還有針對性地回應了社會常見的認知誤區和受害者顧慮。例如，一些施暴者誤以為酒後施暴可以被從輕處理，並借此為自己的違法行為開脫。相關案例的法院生效裁判明確，案發時是否處於醉酒狀態不影響其行為性質的認定，亦不是從輕處罰的考量因素，有力堵上了逃脫責任的“後門”。

