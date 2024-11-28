中評社北京11月28日電／網評：青年交流為兩岸關係注入暖流



來源：大公報 作者：朱穗怡



來自大陸7所高校的師生團應馬英九基金會邀請，正在台灣展開9天8夜的訪問行程，將參訪台灣6所高校及一所中學。這是兩岸青年學子很難得的一次交流機會。民進黨上台執政這八年多以來，不斷阻撓台灣民眾赴大陸交流，同時也嚴格限制大陸訪問團入島。但島內民調顯示，超過七成受訪者支持兩岸交流。對於此次大陸高校師生團訪台，台灣社會也充滿了期待，不少粉絲說要“請假看馬龍”。在台灣主流民意的強烈呼籲下，台陸委會這次亦批准馬英九基金會的申請，大陸高校師生團得以赴台訪問。



這些年民進黨當局拒不承認“九二共識”、不承認兩岸同屬一個中國，單方面破壞兩岸關係政治互信，導致兩岸“官方”的聯繫溝通機制中斷，由此更顯得兩岸民間交流的重要。去年馬英九率領台灣青年訪問大陸後也邀請大陸5所高校師生組團赴台交流，其間獲得台灣社會熱情歡迎：當時台灣一家飯店的老板得知要接待來自大陸高校的師生訪問團，特別從上海運來了薺菜，親手擀製了餃子皮，為大陸師生們端上地道的水餃：在夜市老人家聽說大陸高校師生來訪，激動地和師生們合影留念。兩岸青年不僅共同“打卡”眾多地標景點、同奏民樂，還與當時隨團訪問的奧運乒乓球金牌得主丁寧切磋球技。兩岸青年在感受共同民族記憶的同時，也通過文體橋梁增進情感聯結。



這次大陸高校師生團訪台的行程也相當豐富。在教育交流方面，大陸高校師生團將訪問台大、政大、（新竹）清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學及台北市立中山女中。相較於去年訪台的大陸高校師生團交流的對象主要是大學生，這次則新增了一所中學，擴大了兩岸年輕人交流的層面和範圍。訪問團還將參觀台塑企業文物館、新竹科學園區探索館、台積創新館等，瞭解台灣企業科技創新發展。此外，日月潭、台北故宮博物院、九份、林安泰古厝、台北故宮、孔廟、101大廈、淡水古蹟博物館等知名景點，也納入了行程。去年奧運乒乓球金牌得主丁寧也隨團赴台訪問，與台灣年輕人切磋球技，收穫了大批粉絲。這次就讀北京體育大學的奧運乒乓球男單金牌得主馬龍和就讀清華大學的奧運射擊金牌得主楊倩也隨團訪問，島內不少民眾這些天都在討論如何一睹兩位奧運冠軍的風采。



台灣社會對大陸高校師生團到訪相當關注，再次反映了島內“要交流、要發展、要和平”的主流民意。可見，兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年。期盼兩岸年輕人相識相知、同心同行，為兩岸關係和平發展不斷注入青春活力。