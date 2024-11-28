﻿67“死船”占避風塘泊位　倡加強執法

中評社北京11月28日電／據大公報報導，避風塘多年來泊位不足，但同時有“死船”霸占泊位。審計署昨日發表審計報告指出，在今年6月和7月，審計署人員在海事處人員陪同下，到訪七個避風塘和一個避風碇泊處，透過拍攝照片抽樣檢查停泊在內的770艘本地船只，發現有67艘本地船只未領有有效運作牌照或﻿閑置允許書，共占9%，當中有43艘本地船未獲發所需的驗船證明書，亦有29艘本地船的運作牌照或﻿閑置允許書的有效期已屆滿超過一年，占67艘的43%。



在2021年1月至今年6月期間，海事處曾移走28艘沉船，所招致的開支為110萬元，當中17艘沉船的擁有權未能確定，其餘11艘的擁有權則可予追查。但截至今年8月，海事處仍未向該11名船東發出繳款通知書，要求他們償還移走沉船的費用，合共44.85萬元。



截至今年6月30日，在四個避風塘和一個避風碇泊處內共有19艘沉船尚待移走。



審計署建議，密切監察避風泊位的需求和供應，加大力度檢控領有證明書但未領有有效運作牌照或﻿閑置允許書的本地船船東，並採取積極措施，包括考慮採取法律行動，向船東追討移走沉船的費用；同時可考慮修訂《商船（本地船只）條例》，以提高不遵從移走／指示通知書的罰則，就不遵從通知書持續期間引入每日罰款。