陳國基：工商界考察廣東達成三大成果

中評社北京11月28日電／據大公報報導，香港特區政府及工商界高層代表團，於本月25日至27日馬不停蹄地走訪大灣區佛山、廣州、東莞、惠州和深圳五座城市，感受大灣區內地濃厚的科技氛圍和完善的產業規劃。



昨日（27日）下午，政務司司長陳國基在行程最後一站的深圳會見傳媒時表示，這次短短不足三日的行程中，代表團一共出席了14個會議和考察項目，達成三大成果，包括加深粵港之間互相瞭解、提升粵港經貿投資合作水平以及加強產業鏈的融合和協同。陳國基形容商界考察後對大灣區發展整體反應正面，認為此行的目的已經達成。有商會表示，認識到內地城市與香港在科研和產業上的巨大合作潛力，雙方加強合作能碰撞出更多創新火花。＼大公報記者 盧靜怡、黃寶儀、田欣妍深圳報導



陳國基表示，這次代表團匯聚了香港的商界翹楚，包括來自香港大型企業，如新鴻基、恒基、和黃及新世界的代表，金融機構方面，如匯豐、渣打等代表亦有出席。他指出，此行以介紹和交流為主，旨在幫助香港商界深化對內地發展的認識，發現大灣區發展的潛在商機。陳國基強調，活動並未要求商界對北部都會區作出具體投資承諾，而是希望通過考察促進本港企業與內地之間的合作，實現互利共贏。他亦表示，考察期間與商界代表多次交流，他們整體反應很正面，並認為商界對於多個城市將來的規劃、新的片區布局、科技發展方向都已有深入瞭解。



見證126個經貿項目簽署



本次行程另一大成果是提升粵港經貿投資合作水平。陳國基指出，廣東和香港多年來就經貿投資、人文交流等各個領域都有密切交往。在粵港深化經貿投資合作交流會上，見證了兩地企業達成了126個經貿合作項目，總值超過1000億元人民幣，標誌著粵港經貿合作踏上更新的台階。他說，很鼓勵粵港兩地的工商界繼續加強合作，並善用香港“高質量引進來、高水平走出去”的雙向平台角色。“我們除了積極支持香港企業和人才擁抱大灣區的無限機遇外，亦鼓勵灣區企業善用香港的獨特優勢，積極在香港尋找發展商機，推動企業走向世界。”



陳國基說，加強產業鏈的融合和協同亦是此行收穫之一。這次訪問讓特區政府和香港工商界均深刻瞭解到，要繼續積極參與大灣區內地城市發展，瞭解他們如何發展成熟的產業鏈和很堅實的製造業基礎，如何利用這些加以配合，為香港開拓更大商機，實現合作共贏。