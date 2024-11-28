美國敦促烏克蘭下調徵兵年齡下限至18歲

中評社香港11月28日電／據多家西方媒體27日報導，美國拜登政府正敦促烏克蘭政府將徵兵年齡下限從25歲下調至18歲，以應對俄烏衝突當前形勢下烏軍兵源不足的情況。



新華社綜合美聯社、法新社和英國《金融時報》等媒體報導，拜登政府一名不具名高級官員27日說，烏克蘭當前動員或訓練的士兵數量不足以彌補戰場上的兵力損失，也跟不上俄軍士兵擴充速度，這對烏克蘭構成“生存”威脅。



報導還引述美國國家安全委員會發言人的一份聲明說，美方“會繼續向烏克蘭輸送武器和裝備”，但當前兵力同樣重要，“事實上，我們認為兵力是（烏方）最需要的”。如果烏方採取適當措施補充兵力，美方將加大向烏軍提供士兵訓練幫助的力度。



另有報導引述匿名信源消息稱，拜登政府準備再向烏克蘭提供一批武器，價值7.25億美元。目前，美國國防部尚未使用的國會援烏撥款還有約70億美元。美國有線電視新聞網引述匿名美國官員的話報導，美國國防部可能無法在拜登政府剩餘任期內將這筆資金用盡。



美國候任總統特朗普當天宣佈，將提名曾在其首個總統任期中代理總統國家安全事務助理的基思·凱洛格出任總統助理及烏克蘭和俄羅斯問題特使。



據路透社6月報導，凱洛格曾提出一項旨在迅速結束俄烏衝突的計劃，內容包括將美對烏軍援的增減作為籌碼，同時向俄烏雙方施壓，迫使二者進行和平談判；俄烏和談期間實行停火並“凍結”當時的戰線狀態；暫時擱置烏克蘭加入北約問題等。



美媒認為，特朗普的這項提名意味著下屆美國政府在烏克蘭問題上的政策將發生轉向。