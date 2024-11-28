記者觀察：保護“地球之肺”的巴西人

中評社北京11月28日電／據新華社消息，2023年，巴西亞馬孫熱帶雨林砍伐量較上一年減少50%，為2018年以來最低水平，雨林面積大幅縮減之勢得到初步遏制。在巴西這場雨林保衛戰中，再度出任環境部長的瑪麗娜·席爾瓦是一名不折不扣的“環保鬥士”。



席爾瓦是巴西政壇的傳奇人物：女性、黑人、出身貧寒、16歲前大字不識一個……她因大聲疾呼環保走進公眾視野，也因此樹敵無數，甚至一度憤而辭去環境部長職務並脫離執政的勞工黨。她的政治生涯同熱帶雨林和環保事業交織。



“橡膠園女孩”的政治宿命



席爾瓦1958年生於巴西西北部阿克雷州一個橡膠農家庭，從小在橡膠園裡幫助勞作。她最初通過勞工黨的基層活動接觸政治，後因與生俱來對大自然的熱愛，逐漸萌生對生態環境的責任感，從政也因此成為她的宿命。



從1989年到1994年，席爾瓦僅用五年時間就從市議員一躍成為巴西歷史上最年輕的聯邦參議員，並以勞工黨全國環境與發展秘書處負責人的身份推動環保事業。



2003年盧拉首次出任總統，任命席爾瓦為環境部長。在任幾年裡，由於近乎“頑固”地堅持環保優先理念，席爾瓦和多位閣僚產生分歧。因為席爾瓦的反對，很多部門的經濟發展規劃在環評證書這一關碰了壁。拿不到環評證書，工程就不能啟動，席爾瓦因此備受指責。但她說：“在我看來，關於環保和發展二者關係的討論是個偽命題。不推動環保，哪有未來的發展？二者其實是一致的。”

