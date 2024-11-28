山東：督促整治私挖濫采　共同守護山石資源

中評社北京11月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，山東省濟南市章丘區南部，寬闊的濟濰高速穿山而過。文祖街道馬家峪村附近，公路一旁的山體裸露著青灰色的石灰岩立面，下方是剛砌好的擋土牆，回填的種植土上，零星栽種著綠草和鬆樹苗。王艶霞蹲下來仔細打量：“有些樹苗長勢不佳，後期管護工作還是要跟上啊。”



王艶霞是章丘區紀委監委派駐第一紀檢監察組組長，這次來到山體修復現場，是對山石資源監管專項整治開展“回頭看”監督檢查。“這里曾經發生一起打著修建高速公路配套設施名義，超出設計施工範圍開採山石盜賣的案件，屬地和施工單位的相關黨員幹部因監管不力受到了處理。”王艶霞說。



章丘區南部地處泰山餘脈，豐富優質的石灰岩資源讓一些不法分子鋌而走險，山石盜采問題屢禁不止。為切實守護綠水青山，自2023年6月以來，章丘區紀委監委會同區自然資源局，聯合開展山石資源監管專項整治。區紀委監委堅持問題導向，聚焦責任落實，制定問題線索、監督整改和制度成果“三本台賬”，著力整治山石盜采背後的不正之風和腐敗問題，推動自然資源領域監管提質增效。



11月12日，章丘區紀委監委專門召開重點領域專項治理調度會議，要求對山石資源監管開展常態化監督檢查，持續推動保護利用好山石資源。



邊參會聆聽工作部署，王艶霞邊在筆記本上重點寫下包括馬家峪村山體修復在內的幾個重點監督檢查項目。第二天一早，她便和區紀委監委第一紀檢監察室、文祖街道紀工委有關負責人組成“室組地”聯動監督檢查小組，會同區自然資源局有關負責人直奔現場，查看山體修復後期整改情況。



“目前來看，整改任務基本落實，後期山體復綠和維護工作上，職能部門和屬地還要多下功夫。”監督檢查小組現場指出。



“我們和相關工程單位已經達成協議，後期復綠種植的苗木‘保活’，我們將持續跟蹤，確保復綠工作落實到位。”區自然資源局有關負責人說。