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伊朗議會議長說應進一步擴大伊中合作
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2024-11-28 17:19:18
中評社北京11月28日電／據新華社消息，伊朗議會議長卡利巴夫27日在德黑蘭舉行的新聞發布會上說，伊朗應進一步擴大與中國的雙邊合作。
卡利巴夫在回答新華社記者提問時說，無論是在雙邊、地區和國際層面，還是在政治、經濟、文化、環境和安全等領域，伊朗都與中國有著深厚的戰略關係。伊方有意願擴大與中方的合作，在地區和國際層面進一步促進兩國關係發展。
卡利巴夫還說，金磚國家和上海合作組織等多邊機制為兩國擴大合作提供了機會。
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