西安交叉巡察破除人情干擾　壓實責任促整改

中評社北京11月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，近期，陝西省西安市雁塔區委第一交叉巡察組下沉走訪區衛健、城管領域的32家單位，發現大雁塔社區衛生服務中心存在衛生物資存儲管理不規範等問題，相關問題目前均在推動整改中。



今年5月，西安市委巡察辦成立26個交叉巡察組，對13個區縣的衛健、城管、市場監管、人社4個重點民生領域開展交叉巡察。“交叉巡察，就是將本縣區的人安排到其他縣區巡察，既提高了效率，又減少了人情干擾。”西安市委巡察辦有關負責同志介紹，此次對4個重點民生領域的交叉巡察，共發現重點問題1940個、問題線索129個。



為發揮“巡”的政治監督優勢，西安市委巡察辦對村（社區）以及重點單位進行交叉巡察、提級巡察等，並出台對村（社區）巡察工作規範指引，為巡察工作提供規範。



巡察結束後，西安市委巡察辦指導被巡察單位建立“問題清單、責任清單、任務清單”，並按照“事情自查清楚、責任落實到位、個案整改解決、長效機制建立、成果運用充分”等整改工作標準，推動各單位扎實解決存在問題。巡察報告從問題類別、問題涉及對象、問題重復發生率等多維度進行深入分析梳理，形成系統意見。在市委第三輪巡察結束後，梳理匯總國有企業共性問題9類，提出意見建議6條，並融入國企改革深化提升行動方案，確保監督、整改、治理有機貫通。



為確保整改任務落實落細，西安市委巡察辦將今年十四屆市委第三輪巡察發現的15家單位存在的問題，與上屆市委巡察發現的問題進行對比分析，對3家發生重復問題較多的單位分管領導進行了約談。