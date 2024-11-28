意專家呼籲加強與中國科技創新合作

中評社北京11月28日電／據新華社消息，意大利多名政界和科學界人士在第13屆中意創新合作周期間表示，期待意大利和中國在科學技術創新領域加強合作，這對共同應對氣候變化等全球性挑戰十分重要。



第13屆中意創新合作周26日在意大利那不勒斯科學城開幕。意大利大學與科研部部長貝爾尼尼在開幕致辭中表示，科技創新合作一直是兩國全面戰略夥伴關係發展的重要驅動力量。雙方應發揮各自優勢，加強對話和共享，共同應對全球挑戰。



“我們不對中國設置‘黑名單’，”貝爾尼尼在開幕式後接受新華社採訪時表示，意大利致力於通過分享優秀實踐成果來推動與中國的科技創新合作，而不是對中國大學或企業施加限制。



那不勒斯科學城主席裡卡爾多·維拉里接受新華社採訪時表示，氣候變化、可持續發展和數字化是兩國未來可以進一步加強合作的領域。維拉里還強調了意中兩國在科技合作方面的長期努力。他指出，在創新合作周期間，兩國通常會達成約10項協議。



意大利國家新技術、能源和可持續經濟發展局氣候變化與空氣質量模型部門負責人詹馬里亞·聖尼諾表示，中國在應對氣候變化方面發揮著至關重要的作用，“意大利和中國都有廣闊的海岸線，並有廣泛的海洋學研究。我們可以通過開發海洋能源等解決方案，合作推動減排。”