中評社北京11月28日電／據新華網報導，11月25日至28日，中央和國家機關工委副書記、紀檢監察工委書記王愛文率中共代表團訪問法國，會見法主要政黨領導人，並同法智庫學者廣泛交流，深入宣介黨的二十屆三中全會精神，就中法、中歐關係等交換意見。法方積極評價中國發展成就和高水平對外開放，表示願通過黨際交往渠道深化合作，推動法中和歐中關係健康穩定發展。