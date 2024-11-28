【
大
中
小
】 【
打 印
】
中共代表團訪問法國
http://www.CRNTT.com
2024-11-28 17:35:32
中評社北京11月28日電／據新華網報導，11月25日至28日，中央和國家機關工委副書記、紀檢監察工委書記王愛文率中共代表團訪問法國，會見法主要政黨領導人，並同法智庫學者廣泛交流，深入宣介黨的二十屆三中全會精神，就中法、中歐關係等交換意見。法方積極評價中國發展成就和高水平對外開放，表示願通過黨際交往渠道深化合作，推動法中和歐中關係健康穩定發展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：中法元首會晤體現雙邊價值和全球意義
(2024-11-24 15:46:08)
習近平為巴黎唐代文物展題序引各界熱烈反響
(2024-11-21 11:31:04)
習近平會見法國總統馬克龍
(2024-11-20 10:03:42)
中法合作打造粵港澳大灣區“菜籃子”工程
(2024-10-31 09:32:00)
王毅會見法國憲法委員會主席法比尤斯
(2024-10-22 15:56:01)
王毅會見法國憲法委員會主席法比尤斯
(2024-10-21 17:03:22)
留法勤工儉學重鎮一批中學生將赴華游學
(2024-10-14 10:33:54)
王毅同法國總統外事顧問博納通電話
(2024-10-12 11:06:34)
中法兩國貿易額60年來增長近800倍
(2024-05-10 17:37:20)
張麟徵：馬克龍看見東升西降 不盲目追隨美
(2024-05-09 00:32:59)