與非同行，中國助力非洲“走廊化”發展

中評社北京11月28日電／非洲，這片古老而又充滿活力的大陸，正在經歷深刻的經濟變革。不少非洲國家積極推動的“走廊化”發展戰略，正通過共建“一帶一路”倡議和中非合作論壇等機制，進一步促進非洲經濟互聯互通進程。



從尼日利亞的萊基深水港到肯尼亞的交通樞紐，非洲不斷完善的“走廊化”建設，都能看到中國企業的參與和貢獻。這些項目不僅促進了非洲內部連接，更成為推動非洲經濟一體化和可持續發展的重要引擎。



促進非洲一體化



“走廊化”發展，是不少非洲國家正在推動的綜合性發展思路，可具象為交通走廊、貿易走廊、資源走廊、物流走廊等形式，這些概念被非洲專家學者統稱為“發展走廊”，旨在促進國家和地區的繁榮和可持續發展。



萊基深水港就是非洲“走廊化”建設的一個典範。作為尼日利亞最大的港口和西非最先進的港口之一，萊基深水港由中國、法國和尼日利亞三方合作建設。該港目前年貨物吞吐能力達到120萬個標準集裝箱，其成功運營大大提升尼日利亞的海運物流能力，更帶動周邊地區的工業化和經濟發展。



中企承建的剛果（布）國家一號公路是另一個重要實例。公路全長536公里，由中國建築集團有限公司修建，是中剛兩國之間最大合作項目。公路連接該國前三大城市及沿線鄉村與城鎮，覆蓋全國65%以上的人口，創造了大量就業，促進了經濟發展，被當地人譽為“夢想之路”。



萊基港和剛果（布）國家一號公路只是非洲“走廊化”發展建設的縮影。從非洲南部上世紀90年代啟動的馬普托走廊，到如今遍布非洲大陸的各類發展走廊網絡，非洲國家正以更加開放的姿態，尋求共同發展。

