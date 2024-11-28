中評社北京11月28日電／據新華網報導，11月24日至28日，中共中央對外聯絡部部長助理趙世通率中共代表團訪問日本。其間，分別同日本自民黨幹事長森山裕、公明黨黨首齊藤鐵夫、立憲民主黨黨首野田佳彥、國民民主黨黨首玉木雄一郎、社民黨黨首福島瑞穗、京都府知事西脅隆俊等會見交流，出席同關西地區各界人士友好活動，並同立命館大學師生座談交流。



雙方表示，要落實好兩國領導人達成的重要共識，深化黨際交流和政治對話，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，攜手應對全球性挑戰。