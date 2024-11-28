羽絨服里沒羽絨？業界：勿貪小便宜

中評社北京11月28日電／據大公報消息，近日，“內地7萬餘件兒童羽絨服里竟沒有真羽絨”“售價159元的鵝絨服在直播間一晚賣出1.2萬件”的新聞引發廣大消費者關注。穿了沒幾天就跑毛掉絮，剪開面料才發現填充物并非羽絨，標簽上寫的和實際不是一回事……這是很多內地消費者購買羽絨服遇到的煩心事。



有業界專家表示，如果羽絨服售價過於低廉，可能用了偽劣填充料，含有未消毒的廢舊羽毛或化學物質等，容易引發皮膚過敏、呼吸道疾病，存在健康隱患，消費者切勿因貪圖便宜購買。



【大公報訊】綜合新華社、記者王莉報導：“絨子含量在50%及以上才能叫羽絨服，低於50%就不能叫羽絨服。絨子含量每增加5%為一檔，最高95%。標簽沒有標注絨子含量、標注的絨子含量并非5%的整數倍，或者超過95%，都不符合羽絨服裝國家標准要求。”中國羽絨工業協會名譽理事長、國際羽絨羽毛局副主席姚小蔓說。



2022年4月起實施的GB／T 14272－2021《羽絨服裝》新國標，把舊標准的“含絨量”修改為“絨子含量”，即羽絨羽毛中絨子所占的質量百分比。新國標中，絨子含量指的是一朵一朵絨朵的含量，不包含絨絲。絨絲也叫飛絲，是從絨子或毛片根部脫落下來的單根絨絲，保暖性能相對絨子較差，超標後容易造成鑽絨現象。一個完整的絨子呈發散性的球形狀態，這樣的形態有利於空氣的儲存，也就意味著保暖性能更佳。標注絨子含量能更直觀表現羽絨品質高低，同時也與國際市場接軌。



偽劣填充物損害消費者健康



從部分消費者的投訴舉報看，有的無良商家以飛絲、粉碎毛等混合物代替羽絨。有的短斤少兩，比如標注絨子含量90%，實際連50%都不到；有的惡意造假，用蓬鬆棉、聚酯纖維等填充。一些不法商家生產的假羽絨服既不貼牌，也沒有產品標簽，不投放市場，等有經銷商來取貨時才貼標，加工完立即運走。一旦遇到監管部門檢查，以未標注羽絨服、沒有上市銷售等擦邊球方式逃避監管。根據今年1月市場監管總局通報的羽絨服裝產品質量國家監督抽查情況，抽查的185批次產品中有26批次不合格。

