國產航空輪胎　首條生產線廣西投產

中評社北京11月28日電／據大公報消息，日前，中國中化高性能民用航空輪胎創新成果發布暨產業鏈合作推進會在廣西桂林召開，大會宣布中國首條民航輪胎生產線全面建成投產。該生產線按照工業4.0標準設計建造，具備每年10萬條航空輪胎的生產能力，可滿足中國目前民用航空輪胎每年40%的需求量。



中國中化桂林藍宇公司生產運營部副主任魚俊鋒表示，通過先進的自動化設備和智能化系統，生產線實現了航空輪胎全鏈條自動化生產和智能化調度監控，減少人工操作的誤差和安全隱患，提升產品品質。



C919輪胎通過試驗 具適航試飛條件



【大公報訊】綜合新華社、中國中化報導：航空輪胎是影響飛機起降安全的關鍵配套部件，擔負著飛機的起飛、著陸、滑行、轉向、制動等重要作用，對安全性與可靠性的要求都極高。中國中化桂林藍宇公司負責人陸恒玉介紹，當前全球的輪胎企業有上千家，但能生產航空輪胎的衹有十餘家。截至2023年底，中國共有民航運輸飛機4000餘架，預計年消耗輪胎25萬餘條。



AI賦能 首個航空輪胎數字化工廠



日前由中國中化桂林藍宇公司建設的中國首條民航輪胎生產線在廣西建成投產。該生產線每年可生產10萬條高性能民用航空輪胎，可滿足中國目前民用航空輪胎每年40%需求量。



據瞭解，該生產線面積近5萬平方米，安裝了80多台高端工藝裝備，生產線實現了全流程智慧物流、機器人應用，通過先進的自動化設備和智能化系統，實現航空輪胎全鏈條自動化生產和智能化調度監控，減少人工操作的誤差和安全隱患，大幅提升產品品質，保障民航客機飛行安全。

