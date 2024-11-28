美軍機過航台灣海峽　東部戰區全程跟監警戒

中評社北京11月28日電／據大公網報導，東部戰區空軍新聞發言人就美P－8A反潛巡邏機過航台灣海峽發表談話。



東部戰區空軍新聞發言人曹駿大校表示，11月26日，美軍1架P－8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美機過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。美有關言論曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知。我們正告美方停止歪曲炒作，共同維護地區和平穩定。