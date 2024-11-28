【
大
中
小
】 【
打 印
】
上訴法院稱拜登政府不能拆除得州邊境屏障
http://www.CRNTT.com
2024-11-28 16:35:59
中評社北京11月28日電／據央視新聞報導，記者當地時間11月27日獲悉，美國第五巡回上訴法院當日以2比1的投票結果推翻了一名聯邦法官的判決，稱拜登政府不能拆除得克薩斯州為阻止非法移民設置的鐵絲網屏障。
據悉，得克薩斯州提起訴訟，指控聯邦當局非法侵入。一名聯邦法官表示，得克薩斯州的非法侵入法不能適用於聯邦政府，美國移民當局不受該州訴訟的影響。上訴法院表示，由於得克薩斯州只是尋求保護自己的財產，而非試圖“監管”邊境巡邏隊，因此有權獲得初步禁令。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
介文汲：中美難題只剩經貿 台灣是談判籌碼
(2024-11-27 00:12:39)
李大中：中美如果缺乏溝通管道將是危險的
(2024-11-21 00:47:18)
張其祿：賴清德遭點名 兩岸溝通已走不通
(2024-11-21 00:09:53)
傳拜登允烏軍用美制遠程導彈襲俄
(2024-11-19 10:52:11)
習近平同美國總統拜登會晤
(2024-11-17 10:48:34)
佩洛西抱怨拜登退選太晚
(2024-11-10 11:42:55)
白宮稱應拜登邀請特朗普周三到橢圓辦公室會面
(2024-11-10 10:25:23)
郭育仁：特朗普會積極與中俄朝領導人交涉
(2024-11-08 00:55:24)
拜登政策一團糟 選民懲罰民主黨
(2024-11-07 10:08:56)
劉燈鐘：台灣只備戰難避戰 更容易走向衝突
(2024-11-06 00:31:51)