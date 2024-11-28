上訴法院稱拜登政府不能拆除得州邊境屏障

中評社北京11月28日電／據央視新聞報導，記者當地時間11月27日獲悉，美國第五巡回上訴法院當日以2比1的投票結果推翻了一名聯邦法官的判決，稱拜登政府不能拆除得克薩斯州為阻止非法移民設置的鐵絲網屏障。



據悉，得克薩斯州提起訴訟，指控聯邦當局非法侵入。一名聯邦法官表示，得克薩斯州的非法侵入法不能適用於聯邦政府，美國移民當局不受該州訴訟的影響。上訴法院表示，由於得克薩斯州只是尋求保護自己的財產，而非試圖“監管”邊境巡邏隊，因此有權獲得初步禁令。