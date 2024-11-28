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委外交部強烈譴責美國新一輪對委個人制裁
http://www.CRNTT.com   2024-11-28 16:34:42


　　中評社北京11月28日電／據央視新聞報導，當地時間11月27日，委內瑞拉外交部發布公告稱，強烈反對美國政府針對委內瑞拉個人群體的單方面脅迫制裁措施。

　　此前，美國國務院發表聲明稱，美國對21名與委內瑞拉總統馬杜羅相關的個人實施制裁。

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